فعاليات برنامج الشمول المالي بمحافظة سوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 09:28 صباحاً - في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" ، وفي إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي ،نظم المجلس عدة فعاليات بمحافظة سوهاج للتعريف بالمشروع.

حيث نظم المجلس حملة طرق الأبواب بقرى مركز طما (سلامون_ مشطا_ كوم اشقاو_ المدمر) _ مركز المراغة (بني هلال_بني وشاح _البطاخ) _مركز البلينا (السمطا _ بني حميل)

كما نظم المجلس عدد من لقاءات المهتمين وعدد من حملات طرق الأبواب

بقرية سلامون واستهدف عدد 270 من السيدات

بقرية المدمر واستهدف عدد 222 من السيدات

بقرية مشطا واستهدف عدد 244 من السيدات

بقرية كوم اشقاو واستهدف 79 عدد من السيدات

بقرية بني وشاح واستهدف عدد 262 من السيدات

بقرية البطاخ واستهدف عدد 102 من السيدات

بقرية بني هلال واستهدف عدد 481 من السيدات

بقرية السمطا واستهدف عدد 138 من السيدات

بقرية بني حميل واستهدف عدد 378 من السيدات

وقد تضمنت الفعاليات تعريف السيدات بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ، وأهدافه ، والشمول المالى وأهميته ، وتحفيزهن على المشاركة .