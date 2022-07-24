وزارة البيئة: إيقاف أعمال التكريك فى المنطقة الشاطئية بـ الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة شئون البيئة، أنه تم التنسيق بين وزارتى البيئة والرى، والمسئولين بقرى مراسى وستيلا والدبلوماسيين، لوضع حلول عاجلة لمعالجة النحر الذى تعرض أحد الشواطئ بمنطقة سيدى عبدالرحمن فى الساحل الشمالى، ووجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسى.





وأوضحت وزيرة البيئة أنه يجرى حاليا إعداد التقرير اللازم للتعرف على أسباب المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ القرار المناسب، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لأية أعمال بمنطقة حرم الشاطئ أو البحر بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الصلة.

وكانت وزارة البيئة قد تابعت ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسى، حيث أصدرت وزيرة البيئة تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسى والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وانتقلت اللجنة إلى الموقع، وأجرت معاينات ميدانية لمدة 3 أيام متتالية للتعرف على أسباب الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة أعلى من معدلاتها الطبيعية بالمنطقة الشاطئية للقرى المشار اليها نتيحة أعمال تكريك بالمنطقة.

وبناء عليه صدرت التعليمات بإيقاف جميع أعمال التكريك وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أى اعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها.

واستمرت أعمال اللجنة الميدانية لـ وزارة البيئة فى متابعة تنفيذ إيقاف الأعمال وأخذ العينات اليومية اللازمة من مياه البحر بالمنطقة، وتبين أن معدلات تركيزات العكارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا، واستمرت اللجنة فى المتابعة والقياسات اليومية التى أكدت على عودة نوعية مياه البحر لطبيعتها.