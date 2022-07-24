اليوم.. طرح كراسة شروط حجز وحدات عصفور الجنة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجهاز أن كراسة الشروط ستكون فى مقابل 300 جنيه، لافتا إلى طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، بتيسيرات كبيرة فى السداد.

ويشمل "عصفور الجنة" مساحات شقق سكنية تتراوح بين 76 مترا و80 مترا و81 مترا، و137 مترا، حيث يبدأ سعر المتر من 5375 جنيها و5477 جنيها و5537 جنيها، بحسب دور الوحدة داخل العمارة السكنية.

عصفور الجنة

وكشف الجهاز المركزى للتعمير أن سعر الوحدة على مساحة 81 مترا بالدور الأرضى يبلغ 435 ألفا و654 جنيها، أما سعر الوحدة الـ137 مترا فقد سجلت 773 ألف جنيه، والوحدة الـ75 مترا بالدور الثانى بلغت 413 ألفا و803 جنيهات، والوحدة الـ71 مترا سجلت 378 ألفا.

وعن طرق السداد، كشف الجهاز عن أن يسدد المنتفع 10% من ثمن الوحدة جدية حجز، و25% دفعة استلام، وتضاف 7% فائدة فى حال السداد على أقساط شهرية لمدة 5 أو 10 أو 15 سنة.

أما فى حال السداد الفورى فسيتم خصم 3% من ثمن الوحدة، ويدفع المنتفع 50% المتبقية بعد دفع 10% جدية حجز، و25% دفعة استلام، و15% دفعة تخصيص، خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص.