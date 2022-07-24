درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة مؤثرة ونسبة الرطوبة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

ولفتت إلى ارتفاع نسب الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الأحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الاسكندرية 32 24

وادى النطرون 36 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 36 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الاسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 36 20

نويبع 37 26

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 38 24

بنى سويف 38 24

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

ادفو 43 28

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 38 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28