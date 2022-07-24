من حقك تعرف.. حكم تعاطى المخدرات والاتجار فيها

جدة - نرمين السيد - وقالت فى خلال حملة من حقك تعرف، والتى تخصص لها الدار بثا مباشرا يوميا فى تمام الساعة الـ 11 مساء على صفحة الدار على فيسبوك: "يَحْرُم شرعًا تناول المخدِّرات وتعاطيها بجميع أنواعها وعلى اختلاف مُسمَّياتها".

وأضافت الإفتاء: "الشرائع كلها تقصد إلى حفظ العقل وحمايته مما يذهب به، علاوة على كونها تؤدى إلى مضار فادحة صحية ونفسية واجتماعية، وأمَّا الاتِّجار فيها فإنه يبلغ درجة الموبقات من الكبائر؛ فهو يتسبَّب فى هدم الإنسان وإهدار حياته، والضرر الفادح بالمجتمعات والأوطان".

جهود الداخلية لمكافحة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 912 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو، وزنت 171,283 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 61,480 كيلو جرام، كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين، وزنت 20,831 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 12,144 كيلو جرام.

كما تم كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت 6,970 كيلو جرام، وضبط كمية من مخدر الفودو، وزنت 1,130 كيلو جرام، وكمية من بذور خشخاش "أفيون"، وزنت 1٫500 كيلو جرام، وكمية من بذور قنب "بانجو"، وزنت 8 جرامات.

وتم ضبط كمية من الأفيون، وزنت 60 جراما، و10,352 قرص مخدر، و1198 قرص ترامادول.

كما تم ضبط 2 قضية غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.. فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 14 مليون جنيه.