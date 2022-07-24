جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء من أجل تحقيق التوازن فى الأسواق المحلية بالنسبة لأسعار البيض، لافتا إلى أنه تم التواصل مع اتحاد الدواجن على بيع كرتونة البيض بسعر مناسب.





وقال الوزير، فى تصريحات تليفزيونية، مساء أمس السبت، إنه تم ضخ كميات كبيرة من الدواجن فى الأسواق بأسعار مناسبة، كما تم التواصل مع اتحاد الدواجن على بيع كرتونة البيض بـ 62 جنيها ابتداء من اليوم الأحد، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ستتحمل تكلفة النقل. اسعار البيض وأضاف القصير أن صناعة الدواجن بها أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات، وتنتج أكثر من 13 مليار بيضة فى العام الواحد، مشيرا إلى أنه يتم ضخ 35 مليون بيضة يوميا. وكشف وزير الزراعة عن أن أسعار الأعلاف انخفضت فى الأسواق، مما أثر على أسعار الدواجن، موضحا أن صناعة الدواجن يعمل بها 2.5 مليون عامل، مستبعدا فكرة تخزين البيض من قبل المنتجين لبيعه بسعر أكثر، موضحا أن مصر رقم 89 فى ترتيب الدول من بين 105 فى انخفاض أسعار البيض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة يعلن سعر كرتونة البيض فى الأسواق بدءا من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.