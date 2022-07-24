فحص 1319 مواطنا ضمن قافلة طبية بدمياط

جدة - نرمين السيد - واصلت مديرية صحة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة فى القرى وفقا للخطة المُعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى فى جميع المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة- فى تصريح صحفى، مساء اليوم السبت، إنه تم تنفيذ قافلة بقرية أبو عياد التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعملا لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان. وأكد عبد الجواد أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1319 مواطنا، وتحويل 32 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لــ 6 حالات أخرى فضلاً عن إجراء 489 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة على 17 حالة وبالسونار على 24 حالة.

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