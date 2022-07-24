«حياة كريمة» تتكفل بترميم منزل الزعيم جمال عبد الناصر في مسقط رأسه بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:29 صباحاً - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تكفلها بترميم منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسقط رأسه في بني مر بمحافظة أسيوط في الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

وعلق الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، قائلا: "نحيي حياة كريمة وإدارتها ونشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرعايته لمؤسسة حياة كريمة، نشكرهم وهذا المتوقع منهم"، مؤكدا أن الدور الذي تقوم به حياة كريمة مهم وتقوم بدور وزارات لا تقوم به.

وقبل ذلك، قال الاعلامي خيري رمضان: "مؤسسة حياة كريمة تعمل هذه الأدوار تطوعا ولكن لوزراء الثقافة على مدى تاريخ مصر ما هذا الإهمال، والدولة اللي عندها الآثار دي كلها ولسه مش عارفين نبقى بلد سياحي كبير بطريقة تفكير قديمة في بيت واحد غير وجه مصر والمنطقة".