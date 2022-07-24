البابا فرنسيس يستقبل الدكتور مجدى يعقوب بروما ويوقع اتفاقية تعاون

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية عن توقيع اتفاقية للتعاون الطبى المشترك بين "مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب"، و"مستشفى الطفل يسوع للطفولة والأمومة"، التابعة لجمعية الطفل يسوع الخيرية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك خلال استقبال قداسة البابا فرنسيس للدكتور مجدى يعقوب بروما.





وقال الأنبا باخوم إنه تم أيضا إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالجمعية بسبع لغات عالمية، بالإضافة إلى الإعلان عن شعار الجمعية المستوحى من هدية قدمها قداسة البابا فرانسيس للجمعية تحتوى على نسخة من تمثال "الرحمة" الشهير للفنان مايكل أنجلو.

وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الطرفين فى المجالات الطبية، حيث تقوم "مؤسسة مجدى يعقوب" باعتبارها الرائدة فى مجال أمراض القلب، بمعالجة الأطفال، وتدريب الكوادر الطبية، والتمريضية بمستشفى الطفل يسوع، والتعاون فى الأبحاث الطبية.

وقام الأب المونسنيور يؤانس لحظى جيد، السكرتير الشخصى لقداسة البابا فرانسيس، بترتيب لقاء جمع بين قداسة البابا فرانسيس، وكل من الجراح العالمى، الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبصحبتهما السيدة زينة توكل، المدير التنفيذى للمؤسسة، والدكتورة ريتا جاد الرب، والسيدة ليزا مجدى يعقوب.

وفى نهاية اللقاء قام قداسة البابا فرنسيس، بمباركة مشروع التعاون المشترك بين الطرفين، مصليا حتى يكلل الله جهود القائمين على هذا العمل الخيرى بالنجاح والتوفيق.

الجدير بالذكر أن مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، منظمة خيرية غير حكومية مسجلة فى مصر عام 2008، ومستشفى الطفل يسوع، وكذلك المؤسسة الطبية الخيرية، التى يرأسها الاب المونسنيور يؤانس لحظى جيد، علما بأن المستشفى مدعوم بشكل كامل من مستشفى "فاتيكان بامبينو جيزو" وهى مستشفى الطفل يسوع، بالفاتيكان بروما.