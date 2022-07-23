توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وزعت محافظة الإسكندرية 4 أطنان لحوم على 4 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية بجميع الوحدات الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى، فى إطار مشروع وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.





وذكرت المحافظة، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن عملية التوزيع تمت بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ماجدة جلالة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية. وأوضحت أن 70 ألف أسرة من الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة استفادت من مشروع وزارة الأوقاف "صكوك الإطعام"، وخاصة المواطنين البسطاء فى القرى والنجوع وكذلك قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببرج العرب. وأكدت أنه فى ضوء تكليفات المحافظ محمد الشريف، سيتم الاستمرار فى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية لتوفير كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

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