جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب عددا من الهواتف المحمولة

جدة - نرمين السيد - ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طيران وييز إير القادمة من أبوظبى اشتبه باسم بطرس مأمور تفتيش الركاب فى الراكب ع. أ. م مصرى الجنسية. وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفى. وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مروة على أحمد مأمور الفحص وحسن على أبو كريشة مدير الإدارة تلاحظ وجود أجسام معتمة وأشياء متماثلة. وكلف عاطف عبدالشافى مدير الجمرك، عبدالباسط العويضى مأمور تفتيش الركاب لتفتيش الحقائب بحضور على علام وأحمد حسن الغرابلى مأمورى مكافحة التهرب الجمركى ورشا لطفى مأمور الأمن الجمركى فتبين وجود 12 تليفون هاتف محمول ماركة آيفون وأوبو مخبأة بين طيات الملابس وموزعة على الحقائب. وبلغت قيمة المضبوطات 140 ألف جنيه. وبالعرض على محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع قرر تحرير محضر ضبط جمركى رقم 20 لسنة 2022. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

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