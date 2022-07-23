مستشار رئيس الجمهورية يوضح..كيف استعدت مصر لمواجهة جدرى القرود؟ 

جدة - نرمين السيد - وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يعرض على فضائية ON، مساء اليوم، أن الجدرى الأصلى اختفى منذ فترة طويلة ولايوجد احتياطات عالمية سوى فى بعض الدول التى تملك احتياطات استراتجية خاصة بها، مشيرًا إلى أن اللقاح الخاص بالجدرى الأصلى القديم "smallpox" يمكن استخدامه خصوصًا أن التقارير تقول إن هذا اللقاح القديم يمكن أن يعطى مناعة ضد نظيره جدرى القرود بنسبة 100%.

وذكر عوض تاج الدين أن مصر منذ صدور أولى البيانات التى تتحدث عن رصد أولى الحالات الخاصة بجدرى القرود، جرى متابعة الأمر بشكل دقيق جدا وفقا لأسس علمية ورصد شديد للمرض، وكافة الاحتياطات تم اتخاذها فى الموانئ والمطارات للتأكد من خلو القادمين من الخارج من جدرى القرود، ليس ذلك فقط بل بالتعاون مع الحجر البيطرى الخاص بالحيوانات يقوم برصد أى حيوانات أو طيور لأن اسمه "جدرى القردة" لكنه ينتقل أيضا بطرق أخرى وليس متعلق بالقرود فقط.

وشدد أنه حتى الآن لم ترصد حالة واحدة مصابة بجدرى القرود فى مصر قائلًا: "لدينا الآن سياسة واضحة أى حاجة تظهر نعلن عنها فورا لأن الاحتياط والاحتراز والوقاية فى منتهى الأهمية".