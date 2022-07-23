عاجل- الصحة: مصر خالية من فيروس جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن مصر خالية من فيروس جدرى القرود، وهناك فريق كامل من قطاع الطب الوقائى يتابع الموقف الوبائى العالمى للفيروس.





ولفت عبدالغفار، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه لا داعى لحالة الخوف والقلق بشأنه لأنه لن يتحول إلى جائحة مثل كورونا، مشددًا على أنه هناك حالة من الاستعداد التام على جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية وتحاليل من قبل الحجر البيطرى لكافة الحيوانات لتأمين الوضع الوبائى لفيروس جدرى القرود فى مصر.

وأوضح المتحدث باسم الصحة، أن جدرى القرود ينتقل من خلال التلاصق المباشر بشخص مصاب به بالفعل، مشيرًا إلى أن فترة الحضانة الخاصة بالفيروس تصل إلى 3 أسابيع، مطمئنا المواطنين بشأن توافر لقاحات جدرى القرود.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن التشخيص الطبى لفيروس جدرى القرود تم توزيعه على مديريات الشؤون الصحية لتوضيح الفرق بينه وبين الجدرى المائى والجديرى، لافتا إلى أن الميزة الفارقة بين الثلاث فيروسات أن جدرى القرود من أهم علاماته تورم الغدد الليمفاوية، وبعد ذلك يظهر الطفح الجلدى وارتفاع درجة الحرارة والسعال والصداع والتكسير فى العضلات.

وحول طرق الوقاية من الإصابة بجدرى القرود، أكد "عبدالغفار"، ضرورة تطهير الأيدى بصفة مستمرة وكذلك طهى اللحوم جيدا وعدم التعامل مع الحيوانات غير المعروفة أو الأليفة إلى الشخص من أهم طرق الوقاية والبعد عن الأشخاص المصابين بالعدوى، وعن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، أكد أنهم الحوامل والأطفال.