توجيهات عاجلة من لجنة مكافحة كورونا لكبار السن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن هناك زيادة فى أعداد إصابات كورونا على مستوى العالم خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حيث تظهر الإصابة على الجهاز التنفسى العلوى ولا تصل للرئتين، ولا تستدعى الحالة المرضية دخول المستشفى.





وأشار حسنى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على مساء السبت، إلى أن درجة الإصابة متوسطة، ولا داعى للقلق، معلنا تحديث بروتكول العلاج المصرى، وسيتم تدريب الأطباء عليه اعتبارا من الغد، وبعد الانتهاء من عملية التدريب سيتم الكشف تفاصيل البروتكول الجديد.

ونوه بأن الإجراءات الاحترازية لم تلغى فى أى وقت، مرجعا سبب الزيادة فى الأعداد إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تحور الفيروس وأصبح أكثر قدرة على الانتشار، منوها بأن عدم الحصول على لقاح كورونا أو عدم الحصول على اللقاح كاملا من عوامل الخطورة.

ونوه بأن اللقاح أصبح لزاما بعد مرور 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية لمن لا يعانون من أى أمراض مناعية، أما من تخطوا 65 عاما يجب تلقى جرعة كل 3 أشهر لحين إعلان الانتهاء من الوباء.

وأعلن عن تغيير جديد فى بروتوكول علاج كورونا، يتضمن إضافة عدم تلقى اللقاح أو تلقيه بصورة غير كاملة، كأحد عوامل الخطورة وتؤدى إلى شدة المرض، لافتا إلى أن المواطن عليه الحصول على جرعة لقاح معززة بعد 6 أشهر من آخر جرعة تلقاها، لو عمره أقل من 65 عاما ولا يعانى من أمراض مزمنة أو مناعية.

وذكر رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن المواطنين فوق الـ65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية أو الحاصلين على علاج كيميائى أو أدوية مثبطة للمناعة، عليهم تلقى الجرعة المعززة كل 3 أشهر.