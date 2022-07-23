محافظ دمياط: رفع كفاءة الشوارع والطرق بكافة المناطق طبقًا لخطة محددة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعتها، اليوم السبت، بدء أعمال الرصف بالأسفلت للطريق المؤدى إلى ساحة انتظار رحلات اليوم الواحد وموقف سيارات الأجرة بشارع 109 بمدينة رأس البر.
وأوضحت الدكتورة منال أن عمليات التحسين تشمل تدعيم عدد من المناطق التى تعرضت لهبوط الأسفلت، ووضع طبقة الأساس الأولية لرصف الشارع بطول 400 متر، كما تضمنت أيضا ترميم شارع 109، مشددة على تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية المقررة.
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