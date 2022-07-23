شكرى : جولات السيسى الخارجية تؤكد استمرار التنسيق مع شركاء مصر  

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى خلال اتصال هاتفى مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة " صدى البلد " أن العلاقات بين مصر وصربيا تاريخية خاصة منذ علاقة جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو، فحركة عدم الانحياز هى حقبة تاريخية لازالت لها آثارها على العلاقات بين الدولتين.

وتابع أن العلاقات المصرية الأوروبية متشعبة والمكون الاقتصادى مهم فيها، كما أن تحقيق الاستقرار والأمن على ضفتى المتوسط أمر جوهرى وحيوى وتعمل كل من مصر وشركائها الأوروبيين على تحقيقه، مبينا فى الوقت نفسه أن هناك تعاونا وتنسيقا فى الملف الاقتصادى بين مصر وأوروبا، خاصة فى ظل التحدى الاقتصادى العالمى الحالى والتضخم والأمن الغذائى وهى تفرض المزيد من التعاون والتنسيق والاعتماد المتبادل، حيث لدى مصر موارد تستطيع توفيرها فى الغاز والطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة، بينما تحتاج فى نفس الوقت إلى المزيد من الاستثمارات المباشرة وفرص العمل والقطاعات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا.

وأعرب عن تطلع مصر لأن يكون مؤتمر المناخ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى المؤتمرات السابقة، وتوفير التمويل للدول النامية لكى تضطلع بمسؤوليتها فى إطار حماية المناخ والتكيف مع الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن الأمير البريطانى تشارلز مهتم بقضية المناخ والمساهمة بفاعلية فى المؤتمر.

وحول زيارة لافروف إلى مصر والعلاقات "الروسية-المصرية" فى هذه المرحلة، قال شكرى، إن مصر تحتفظ بعلاقات متوازنة مع كافة شركائها، ونستمر فى إدارة العلاقات بتوازن.

وعن حديث الرئيس السيسى عن ملف سد النهضة خلال جولاته الخارجية، قال شكرى "هناك تفهم واسع من أوروبا بأهمية الحفاظ على الأمن المائى المصرى، وضرورة تشجيع الجانب الإثيوبى على أن يظهر المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد، وهناك إقرار على ضرورة الحفاظ على مصالح مصر المائية وعدم التعرض لها بأى ضرر لما يترتب على ذلك من توتر إقليمى ودولى وآثار تنعكس على الاستقرار والسلم الدولى.

وفيما يتعلق بعملية رفع الحصار عن صادرات القمح من أوكرانيا، أجاب شكرى قائلا: "إنها خطوة إيجابية من شأنها تخفيف الضغوط على الكثير من الدول التى تعتمد على الاستيراد من أوكرانيا وروسيا وفى مقدمتهم مصر"، معربا عن أمله فى أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة.