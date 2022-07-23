الإمارات ترحّب بتوقيع اتفاقية ”الشحن الآمن للحبوب” بين روسيا وأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 09:28 مساءً - رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية "مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، مثمنة الجهود الحثيثة التي قامت بها الجمهورية التركية والأمم المتحدة للتوصل إلى هذه الاتفاقية المهمة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات أن الاتفاقية الموقعة في مدينة إسطنبول خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي عبر التخفيف من تداعيات أزمة الحبوب حول العالم.

وأكدت الوزارة الإماراتية أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يعزز السلم والأمن العالمي، مشددة على أهمية تقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.