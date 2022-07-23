الأرصاد تحذر من طقس غدٍ الأحد: شديد الحرارة والرطوبة تصل إلى 90%

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 09:28 مساءً - تشهد غالبية محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية، موجة من الطقس شديد الحرارة بسبب وجود ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الرطوبة بالإضافة إلى درجات الحرارة، وفي هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدٍ الأحد الموافق 24 من شهر يوليو الجاري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إنه وفقًا إلى التوقعات فسوف تتعرض غالبية مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار إلى حالة من الطقس شديد الحرارة، بينما سوف تسود حالة من الطقس الرطب على السواحل الشمالية للبلاد.

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، إلا أنه من المتوقع أن تسود حالة من الطقس المعتدل والرطب خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية للبلاد، بينما سوف يكون الطقس مائل إلى الحرارة على باقي مناطق البلاد.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات الجمهورية تتعرض إلى حالة من الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة خلال الفترة الحالية، حيث من المتوقع أن تصل غدًا في بعض الأماكن إلى نحو 90% تقريبًا، هو ما يؤدي إلى زيادة شعور المواطنين بحرارة الطقس.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تنشط حركة الرياح على غالبية مناطق الجمهورية غدًا الأحد، كما سوف تصل درجة الحرارة خلال ساعات النهار في القاهرة إلى نحو 36 درجة مئوية تقريبًا، أما الصغرى فستسجل 25 درجة.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة على غالبية محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة في يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بالإضافة إلى أن موجة الطقس الحار سوف تستمر خلال الأسبوع المقبل.