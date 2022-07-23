عاجل.. بيان من التعليم بشأن تغيير نتائج الثانوية العامة وتحذير من الفخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل المواقع أو الأفراد الذين يتسابقون بادعاء القدرة على تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة، ما هم إلا جماعات تحترف النصب والاحتيال.





وقال الدكتور طارق شوقى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " اليوم السبت، إن هذا يحدث كل عام للأسف ويقع الكثيرون فى هذا الفخ، مؤكدا أنه لا صحة لمثل هذه الإدعاءات، مشددا على أن التصحيح الإلكترونى مؤمن بالكامل وكافة حقوق الطلاب محفوظة.

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