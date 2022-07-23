أول رائدة فضاء مصرية.. ما قصتها؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتسعى صبرى حاليا للحصول على الدكتوراة فى علوم الفضاء، وأسست مبادرة الفضاء العميق التى تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول لأبحاث الفضاء.

وهى أول رائدة فضاء تناظرية فى مصر 2021، بعد إكمالها محاكاة لمهمة قمرية استغرقت أسبوعين، سارة ستطير إلى الفضاء ضمن رحلة New Shepard رقم 22 التابعة لشركة Blue origin.

رائدة الفضاء المصرية ستكون برفقة 5 أشخاص من أمريكا والبرتغال وانجلترا، ومؤسسة نادى المستقبل "blue origin" هى صاحبة الرحلة الفضائية.

وتهدف صبرى إلى إلهام الأجيال الجديدة لمتابعة وظائف فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، ووجهت إليها وكالة الفضاء المصرية تهنئة خاصة بعد إعلان توجهها إلى الفضاء.

وقالت صبرى فى تصريحات: "عندما نتجرأ على أن نحلم بأحلام كبيرة فإننا نحقق أشياء تعتبر مستحيلة".