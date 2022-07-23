جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ - فى تصريح - على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول. وفى هذا السياق، أوضح نادر محيى الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن حملات قطاع النظافة والتجميل والإنارة والتشجير شملت جميع القطاعات بالمنطقة المركزية، كما شملت الحملة رفع كفاءة الإنارة والخلايا الكهربائية بشارع الجمهورية وأمام قصر الثقافة وخلف مساكن المينا وتفريعاتة ومساكن جديله وتفريعاتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية: رفع 260 طن قمامة من الشوارع والطرق الرئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.