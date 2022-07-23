هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاريا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعًا بريديصا تذكاريًا بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو، حيث تحتفل مصر وشعبها وقواتها المسلحة بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، التى قامت عام 1952 على أيدى الضباط الأحرار، ليبقى هذا اليوم محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، نستمد منه القوة والعزيمة للمضى قدمًا نحو التنمية والاستقرار والحياة الكريمة.





وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن ثورة يوليو كانت أحد العوامل الرئيسية التى غيرت وجه الحياة فى مصر وضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصرى العظيم لتطلعات الشعب وآماله فى الحياة التى تقوم على العدالة الاجتماعية، بما قدمته من دعم للطبقات الفقيرة وتأييد لحركات التحرر ضد الاستعمار الأجنبى، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة فى الاحتفال بمرور سبعين عاما على ثورة يوليو بإصدار طابع بريد تذكارى لتوثيق هذا الحدث الهام فى تاريخ الوطن". وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية فى الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها. جدير بالذكر أن مقاس الطابع "4 سم فى 5 سم) متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

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