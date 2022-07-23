إنقاذ حياة شاب مصاب بطعن نافذ بالصدر فى مستشفى الغردقة العام (صور)

جدة - نرمين السيد - أنقذت مستشفى الغردقة العام، اليوم السبت، حياة مصاب بطعن نافذ بالصدر بإجراء جراحة دقيقة وعاجلة له، بعد إصابته بطعن نافذ فى الصدر من الجهة الخلفية، تسبب له بحدوث أضرار بالغة بالرئة اليمنى إثر الطعن بآله حادة، مع العمل على استخراج الآلة الحادة بحرص والحفاظ على الشرايين والأوردة الرئيسية للصدر ورتق الرئة.





تابع الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إجراءات إنقاذ المصاب، وفور تلقيه البلاغ من غرفة الطوارئ بالمديرية، وجه الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور شادى باسم مدير إدارة الطوارئ، لمتابعة المريض، بحضور الدكتور جمال مغربى مدير مستشفى الغردقة العام. وزار وكيل الوزارة المريض فى أثناء جولته بالمستشفى، مع التأكيد على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم اللازمة، وقال الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، إن العملية استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة، كما أن المستشفى وفرت كل ما يلزم لإنقاذ حياة المريض. وأوضح الدكتور جمال مغربى، مدير مستشفى الغردقة العام، إن فريق الجراحة ضم الدكتور عصام سعد أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور محمود محروس أخصائى جراحة القلب والصدر، والدكتور حماده أبو الحجاج استشارى الجراحة العامة، والدكتور كريم الشبراوى أخصائى الجراحة العامة، والدكتور على أبو المجد استشارى التخدير والرعاية المركزة، والدكتورة إسراء محمد على أخصائى التخدير والرعاية المركزة، وطاقم التمريض لبنى عبدالعزيز حامد، ومحمد رجب الكاشف، وأسماء أحمد عبد العال، ودينا أحمد عبد العال والخدمات المعاونة أسعد محمود جهلان وناهد عبدالفتاح جيلانى، وذكر أن المستشفى تقديم الخدمات الطبية بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية.

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