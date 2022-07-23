بلينكن يهنئ مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - هنأ وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، اليوم السبت، شعب وحكومة مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، معربا عن تطلعه لمواصلة ترسيخ الشراكة بين بلاده ومصر لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الرخاء لمواطنى البلدين.





وقال بلينكن فى بيان نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر حسابها بموقع تويتر "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب التمنيات لشعب وحكومة مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى اليوم". وأضاف بلينكن "يصادف هذا العام الذكرى المئوية للعلاقات الدبلومسية بين واشنطن والقاهرة ونتطلع إلى مواصلة ترسيخ شراكتنا لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الرخاء لمواطنى بلدينا". وتابع وزير الخارجية الأمريكى "ستقود مصر المنطقة والعالم هذا العام فى مواجهة التحديات المشتركة من خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ونتطلع إلى العمل معا من أجل مزيد من التقدم الاقتصادى والسلام والاستقرار الإقليمى".

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