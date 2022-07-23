هاني الناظر: علاج البهاق الجديد كِريم موضعي ولا يعالج الخلل الجيني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 07:25 مساءً - كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، تفاصيل العلاج الجديد التي تم التوصل له لعلاج مرضى البهاق، موضحا أن مرض البهاق غير معد نهائيا وعِبارة عن خلل جيني، ومرض جلدي مناعي يحارب نفسه.

وتابع هاني الناظر، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت، أن معدلات الإصابة بالبهاق في مصر 1.5%، موضحا أن العلاج الجديد لمرض البهاق هو علاج موضعي (كريم)، موضحا أن علاج المرض يستلزم علاج الخلل في الجهاز المناعي.

ولفت الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن الكِريم الجديد علاج مساعد لا يمكن الاعتماد عليه فقط دون الحصول على دواء يعالج خلل الجهاز المناعي

وأردف أن علبة الكريم الجديد بـ70 ألف جنيه، ومدة العلاج تتراوح بين 6 و12 شهرًا، ولا يعطى لمن هو دون 12 عامًا.

وأشار إلى أن التحسن بفعل الحصول على هذا الكريم الجديد في منطقة الوجه وصلت إلى 75% والنسبة أقل في مناطق الأطراف، مختتما أن دولة الهند تعد الأولى عالميًا في الإصابة بالبهاق.

ووافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على تسجيل أول علاج موضوعي لمرضى البهاق لدى الأطفال والبالغين، وهو الأمر الذي علقت عليه السلطات الصحية في الولايات المتحدة بالاكتشاف الثوري، الذي يعد الأول من نوعه لعلاج هذا المرض الذي يصيب بين 1 و2% من سكان الكرة الأرضية.