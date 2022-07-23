سمير فرج: ”23 يوليو” أعظم ثورات العصر الحديث

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 07:25 مساءً - قال اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إن ثورة 23 يوليو أعظم ثورات العصر الحديث بما حققته من إنجازات، مثل القضاء على الاقطاع والاستعمار وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية وأعلنت الجمهورية وألغت الملكية وجاءت بأول مصري لحكم البلد التي كان يحكمها الأجانب منذ عهد محمد علي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أكد فرج أنه تم توقيع اتفاقية الجلاء بعد الثورة ليرحل الاحتلال الإنجليزي الذي قضى 74 عاما في حكم مصر

ولفت فرج إلى أن مصر شجعت معظم حركات التحرر في أفريقيا، وهناك شوارع تحمل اسم جمال عبد الناصر في بعض العواصم الأفريقية.

وأوضح أن نصف الأراض الزراعية المصرية كانت تروى بنظام الحوض والتي تعتمد على الفيضان، ولكن عبد الناصر أنشأ السد العالي الذي أحدث نهضة تنموية في كل المجالات وغزى مصر بالكهرباء وتبعه إنشاء العديد من المصانع.

وأكد فرج أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية لتصدير الحبوب برعاية أممية وتركية، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية مدتها 4 أشهر ويتم تجديدها بعد ذلك.

واختتم فرج: "أوكرانيا لديها 20 مليون طنا من الحبوب، وتريد تصدير الحبوب لأنها لا تملك أماكن تخزين لها، مضيفا أنه سيتم اتهام روسيا بأنها ضد دول العالم الثالث ومن يحتاج الحبوب حول العالم حال وقوقها ضد الاتفاق".