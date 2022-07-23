جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان قافلتين طبيتين للكشف والعلاج المجانى للمواطنين، بمنطقة صحارى بمدينة أسوان وقرية منيحة بمركز كوم أمبو، وذلك ضمن برنامج القوافل الطبية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر احتياجًا المدرجة ضمن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة".







وقال وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتور إيهاب حنفى، فى بيان اليوم، إن أعمال القافلة الطبية استمرت لمدة يومين فى كل منطقة، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 2400 مواطن، وقدمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لإجراء التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

ز.غ/ ف ط م

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيع الكشف المجانى على 2400 مواطن ضمن القوافل الطبية بأسوان وكوم أمبو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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