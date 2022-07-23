وزيرة البيئة: أندية المناخ تساعد الشباب على اكتساب المعلومات البيئية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن نادى المناخ والبيئة بمركز شباب شرم الشيخ يسعى لتنظيم برامج توعية بيئية بهدف تنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية الخاصة بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف والتخفيف لدى الطلائع بمراكز الشباب لإدماجهم فى العمل المجتمعى، مشيرة الى إطلاق وزارتى البيئة والشباب والرياضة 33 ناديا للمناخ والبيئة خلال الاحتفال باليوم العالمى للبيئة يونيو الماضى.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها الوزيرة، اليوم السبت، لمتابعة الأنشطة التوعوية المنعقدة لرفع وعى الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 والاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى (COP27) فى شهر نوفمبر القادم، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة الدكتور على أبو سنة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء محمد فتحى، ومنسق تحضيرات قمة (COP27) بوزارة الشباب والرياضة مصطفى عز العرب.

وأضافت وزيرة البيئة أن نادى المناخ والبيئة يساعد الطلائع والشباب على اكتساب المعلومات البيئية حول قضية التغيرات المناخية لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها وما يتصل بها من ممارسات سلبية؛ ليتمكنوا من المشاركة فى إيجاد حلول جديدة وغير تقليدية لها، وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة والمجتمع وتحفيزهم على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم فى تغيير اتجاهات من حولهم بما يسهم فى تنمية فرق من حماة المناخ يمثلون نواة نشر الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية وكيفية التخفيف والتكيف مع تلك القضية.

وأوضحت فؤاد أن برامج أندية المناخ والبيئة تتضمن تعريف الشباب بمؤتمر (COP 27) والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية وآليات التخفيف والتكيف مع هذه التغيرات، والإجراءات والتدابير التى اتخذتها مصر للتخفيف من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أثر التغيرات المناخية فى التنوع البيولوجى وعلاقتها بالتنمية المستدامة ومناقشة دور الشباب فى التكيف ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة إلى أن برامج أندية المناخ تستهدف تدريب مدربى ومشرفى هذه الأندية بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، موضحة أنه يتم تنفيذ البرامج خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، على أن يقوم كل فرع من أفرع جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع شعب البيئة بوزارة الشباب والرياضة للتنفيذ.

واطلعت وزيرة البيئة على عدد من الدراجات المقدمة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمحافظة جنوب سيناء لاستخدامها بديلا أخضر للانتقال، كما شاهدت عرضا تقديميا من النشء والطلائع، من أعضاء النادى، حول تطبيق إلكترونى لتعريف الضيوف بمدينة شرم الشيخ وأهم المعالم البيئية والسياحية، وأعربت عن تقديرها لجهودهم ووجهت بربط التطبيق بتطبيق "eco egypt".