سارة صبرى.. أول رائدة مصرية تحلق فى الفضاء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تصدر اسم المهندسة سارة صبرى، أول رائدة فضاء مصرية، محركات السوشيال ميديا ومحركات الإنترنت، عقب تهنئة وكالة الفضاء المصرية لها، حيث هنأت وكالة الفضاء المصرية المهندسة سارة صبرى، أول رائدة فضاء مصرية تطير إلى الفضاء ضمن رحلة New Shepard رقم 22 التابعة لشركة Blue Origin.





وأعربت وكالة الفضاء المصرية- فى بيان، عن فخرها ودعمها المهندسة سارة صبرى أول رائدة فضاء مصرية ستسافر لأول مرة إلى الفضاء برفقة 5 أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال والمملكة المتحدة. ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن أول رائدة فضائية مصرية تحلق فى الفضاء: من جانبها، أعربت المهندسة سارة صبرى عن سعادتها وفخرها بتمثيل مصر فى الفضاء لأول مرة، قائلة "عندما نتجرأ على أن نحلم بأحلام كبيرة، فإننا نحقق أشياء تعتبر مستحيلة، ونكسر الحدود، ونكتب التاريخ ونضع تحديات جديدة للمستقبل".

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