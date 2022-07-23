غدا.. بدء العمل بمكتب التنسيق الإليكترونى بجامعة المنصورة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر بدء العمل بمكتب التنسيق الإليكترونى بالجامعة اعتبارا من غد الأحد، من خلال وحدات الخدمات الإليكترونية الموجودة بكل من الإدارة العامة للمدن الجامعية وكليتى التربية والصيدلة داخل حرم الجامعة، وذلك لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين فى تسجيل بياناتهم تمهيدا لاجتياز اختبارات القدرات بكليات "الفنون الجميلة، والتمريض، والمعهد الفنى للتمريض، والتربية الرياضية، وشعب التربية الفنية والموسيقية والمسرح التربوى بكلية التربية النوعية".





وأوضح البيومى - فى بيان - أن الاختبارات ستعقد فى الفترة من بعد غد الإثنين، الموافق 25 يوليو الحالى وحتى السبت الموافق 6 أغسطس المقبل. ومن جهته، قال عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة الدكتور أحمد عبد العظيم، إن اختبارات القدرات بالكلية ستعقد أيام "السبت، والإثنين، والأربعاء" للبنات، وأيام "الأحد، والثلاثاء، والخميس" للبنين. وأوضح أن اختبارات القدرات تكون على ثلاثة أيام، حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول "اختبار الطول والوزن واختبار القوام"، وفى الثانى "اختبار المرونة والوثب من الثبات وثنى ومد الذراعين المعدل والرشاقة والمهارة الرياضية وعدو 50 مترا وجرى 600 متر"، وفى الثالث "اختبار معرفى لمدة ساعة ويتضمن 45 سؤالا، والمقابلة الشخصية".

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