رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال تطوير الممشى السياحى

ووجه شعبان - فى بيان، اليوم السبت، لمجلس مدينة سفاجا - بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات لخدمة المواطنين والسياح، حيث يجرى تنفيذ أعمال تطوير الممشى بعرض 12 مترا وبطول 250 مترا، وتريب أرضيات من الإنترلوك والرخام، بالإضافة إلى كراسى على طول الممشى من السيراميك ومظلات خرسانية، إلى جانب عدد من منافذ البيع والخدمات للمواطنين التى سيتم طرحها بالمزاد العلنى.
وأوضح أنه سوف يتم تركيب أعمدة ديكورية لكامل الشارع بطول 1000 متر، وتزيين الممشى بالمساحات الخضراء، وذلك بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه خلال أربعة شهور، فيما من المتوقع أن يتم التسليم والانتهاء خلال شهر سبتمبر القادم.
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