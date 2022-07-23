وزيرة البيئة: أندية المناخ تساهم فى التوعية بقضايا التغيرات المناخية (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، زيارة تفقدية لنادى المناخ بمركز شباب شرم الشيخ لمتابعة الأنشطة التوعوية المقامة لتنمية ورفع وعى الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، والاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرونcop27.





وأكدت فؤاد أن نادى المناخ يهدف إلى تنظيم برامج توعية بيئية تهدف إلى تنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية الخاصة بقضية التغيرات المناخية، وآليات التكيف، والتخفيف لدى الطلائع بمراكز الشباب لإدماجهم فى العمل المجتمعى، مشيرة الى أن أندية المناخ والبيئة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة خلال الاحتفال باليوم العالمى للبيئة يونيو الماضى بعدد 33 نادى بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.







وأوضحت وزيرة البيئة أن نادى المناخ والبيئة يقوم بمساعدة الطلائع والشباب على اكتساب المعلومات البيئية حول قضية التغيرات المناخية لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها، وما يتصل بها من ممارسات سلبية ليتمكنوا من العمل والمشاركة فى إيجاد حلول جديدة وغير تقليدية لها وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع وتحفيزهم على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم فى تغيير إتجاهات من حولهم بما يساهم فى تنمية فرق من حماة المناخ كنواة لنشر الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية وكيفية التخفيف والتكيف مع تلك القضية.

وأضافت أن البرنامج يتضمن تعريف الطلائع والشباب بمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية كذلك آليات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والإجراءات والتدابير التى اتخذتها مصر للتخفيف من التغيرات المناخية بالإضافة إلى أثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجى، وعلاقتها بالتنمية المستدامة، ومناقشة دور الطلائع والشباب فى التكيف ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف تدريب مدربى ومشرفى أندية المناخ والبيئة بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية كذلك تدريب الطلائع والشباب أندية المناخ والبيئة على مستوى الجمهورية بوزارة الشباب والرياضة، ويتم تنفبذ البرنامج خلال شهور "يوليو-أغسطس-سبتمبر -أكتوبر" على أن يقوم كل فرع من أفرع جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع شعب البيئة بوزارة الشباب والرياضة لتنفيذ البرنامج على مستوى الجمهورية.

واستعرضت وزيرة البيئة عدد من الدراجات المقدمة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمحافظة جنوب سيناء لاستخدامها كبديل أخضر للانتقال، كما شاهدت عرض تقديمى من النشء والطلائع أعضاء النادى حول تطبيق إلكترونى لتعريف الضيوف بمدينة شرم الشيخ وأهم المعالم البيئية والسياحية، وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لجهودها ووجهت بربط التطبيق بتطبيق eco egypt.