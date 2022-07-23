الجيزة : رفع 1500 حالة إشغال فى حى الهرم (صور)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان محافظة الجيزة، فإن قطاع هضبة الأهرام أزال غرفة فى المهد، وضبط ورشة داخل جراج عقار، وتم تكسير الحوائط وسحب محتويات الورشة، وتم إخلاء المكان بالكامل وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

كما تم رفع جميع الإشغالات وجميع الحواجز الحديدية والأسمنتية المتواجدة أمام العقارات للقضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات، كما شن القطاع حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة بشارع العشرين و"مناطق ل - ن" للحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.

كما شنت إدارة الاشغالات بالقطاع الشمالى والجنوبى حملة مكبرة على شارع المريوطية فيصل، وشارع الأشول بمنطقه مشعل، تم فيها رفع جميع أشكال التعديات والاشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى المخالفة وفروشات الباعة الجائلين، وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة 1500 حالة إشغال متنوعه والتحفظ عليها بالمخازن.