سفارة أوكرانيا بالقاهرة تهنئ مصر بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الأوكرانية - فى بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم السبت: "نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن رغبتنا الصادقة فى مواصلة توطيد علاقاتنا الثنائية وتطوير التعاون ذى المنفعة المتبادلة، بما يخدم مصلحة بلدينا وشعبينا". وأعربت عن تمنياتها لمصر الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا بالخير والعافية والسلام والرخاء والرفاهية.

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