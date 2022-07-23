السفير المصرى فى جوبا يلتقى وزير السياحة والحياة البرية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وزير السياحة والحياة البرية بجنوب السودان "رزق زكريا"، حيث تطرق اللقاء إلى سبل التعاون الثنائى بين الدولتين فى مجال السياحة بأنواعها المختلفة.





أكد السفير عبدالقادر خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين، مستعرضا مجمل ملفات التعاون الثنائى وأهمية دفع التعاون فى مجال السياحة بـ جنوب السودان على ضوء الإمكانيات الكامنة بها، معربا عن استعداد مصر لنقل خبراتها فى الفندقة وتنشيط وجذب السياحة لدولة جنوب السودان الشقيقة. ومن جانبه، وجه الوزير الجنوب سودانى الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لبلاده، وقدم عرضا حول آفاق السياحة بجنوب السودان وأشكالها المختلفة، وبالأخص ما يتعلق بالحياة البرية والمحميات الطبيعية. كما بحث الاجتماع إمكانية نقل الخبرات المصرية فى مجال الفندقة وتقديم الدورات التدريبية لكوادر وزارة السياحة بجنوب السودان.

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