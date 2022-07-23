جامعة بنى سويف تستعد لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إنهاء الجامعة لكافة التجهيزات اللازمة لإجراء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكليات «الإعلام، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية، والتمريض، والمعهد الفنى للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم الصناعى»، والتى ستبدأ يوم 25 يوليو الجارى، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.





وقال رئيس الجامعة - فى تصريح له اليوم السبت- إن الاختبارات تجرى وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت. ووجه رئيس الجامعة بتوفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار بالكليات التى يؤدى بها اختبارات القدرات، وتشكيل لجان لتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات، مع الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامتهم.

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