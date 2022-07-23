تحصين 18 ألفا و801 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، سير العمل فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى انطلقت 14 يوليو الجارى وتستمر لمدة شهر، والتى قامت 18 ألفا و801 رأس ماشية.





وقال مدير عام الطب البيطرى بالمحافظه الدكتور محمد جلال مصطفى - فى بيان اليوم السبت، إن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 18 ألفا و801 رأس، شملت: 16 ألفا و486 رأسًا من الأبقار، و1912 رأسا من الجاموس، بجانب 403 من الأغنام، وذلك خلال أسبوع واحد ، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة. وأشار مصطفى، إلى أنه تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها فى 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفى ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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