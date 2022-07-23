محافظ القاهرة: إزالة 100 عقار بمنطقة الجبخانة وتسكين 595 أسرة بالمحروسة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم السبت، أعمال إزالة المساكن التى تمثل خطورة داهمة بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية، ونقل المواطنين لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات حرصًا على أرواحهم.





وأكد محافظ القاهرة، فى بيان اليوم، أن هذه الإزالة تأتى ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحى مصر القديمة، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها.

وقال محافظ القاهرة إنه تم نقل وتسكين 595 أسرة حتى الآن وإزالة 100 عقار من هذه المنطقة التى تمثل منطقة خطورة داهمة لوقوعها على حافة الجبل المواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائرى، مضيفًا أن المستهدف إزالة 187 عقارًا مقامًا على أملاك الدولة ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بحى السلام حرصًا على حياتهم.

وتابع محافظ القاهرة أن أعمال تطوير المنطقة تشمل استكمال الطريق الصاعد لمنطقة الجبخانة وتكامل مسارات الحركة الموصلة للمنطقة الأثرية لتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى استكمال تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة، الذى يتمثل فى استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب فى توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية، وملاعب ومسرح مكشوف ومنطقة العاب أطفال ومناطق ترفيهية.