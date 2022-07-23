صحة المنيا: فحص وعلاج 343 ألفا و616 طفلا حديث الولادة بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إنه تم توقيع الكشف والفحص الطبى مجانا على 11 ألفا و906 أطفال حديثى الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز محافظة المنيا خلال شهر يونيو الماضى فى مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة التى تأتى ضمن أعمال المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.





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