بعثات مصر في الخارج تحتفل بالذكرى السبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 04:25 مساءً - بمناسبة الذكرى السبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، أقامت بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج خلال هذه الفترة احتفالات وفعّاليات لإحياء تلك الذكرى المجيدة في البلدان الشقيقة والصديقة حول العالم.

وقد شهدت تلك الاحتفالات مشاركات واسعة من جانب كبار المسؤولين بالدول المختلفة، والجاليات المصرية بالخارج في تلك الدول، وبمشاركة أعضاء المجتمع الدبلوماسي، فضلاً عن الشخصيات البارزة في البلدان المختلفة؛ وذلك بما يعكس مكانة مصر على الصعيديّن الإقليمي والدولي، ورمزية ثورة الثالث والعشرين من يوليو في ترسيخ حق الشعوب في تحقيق مصيرها.

كل عام ومصر بشعبها بكل خير وتقدُّم.