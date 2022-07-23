من هى سارة صبرى أول رائدة فضاء مصرية؟

جدة - نرمين السيد - من هى سارة صبرى؟

وسارة صبرى هى مؤسس مبادرة الفضاء العميق (DSI)، وهى منظمة غير ربحية تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول لأبحاث الفضاء، وأصبحت أول رائدة فضاء تناظرية فى مصر عام 2021 بعد إكمال مهمة قمرية استغرقت أسبوعين لمحاكاة الظروف القاسية التى يواجهها رواد الفضاء فى الفضاء المدارى.

حصلت سارة على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرجة الماجستير فى الهندسة الطبية الحيوية من بوليتكنيكو دى ميلانو وتسعى حاليا للحصول على درجة الدكتوراه فى علوم الفضاء مع التركيز على تصميم بدلة الفضاء.

وقالت المهندسة فى تصريحات صحفية: "عندما نتجرأ على أن نحلم بأحلام كبيرة، فإننا نحقق أشياء تعتبر مستحيلة، ونكسر الحدود، ونكتب التاريخ ونضع تحديات جديدة للمستقبل"، معبرة عن سعادتها وفخرها بتمثيل مصر فى الفضاء لأول مرة.

وأضافت صبرى فى تصريحات سابقة، أنها عملت على تدريب الأشخاص على السفر للفضاء وتتواصل مع وكالة الفضاء المصرية من أجل تدريب المصريين.

وأوضحت أن التدريب يحتاج مشاركة من جنسيات مختلفة، وأنها حصلت على دعم كبير من مختلف الأشخاص وتسعى مصر حاليا لتكون من قادة مجال الفضاء الفترة المقبلة.

وكالة الفضاء المصرية تهنئ سارة صبرى

وهنأت وكالة الفضاء المصرية أول رائدة فضاء مصرية تطير إلى الفضاء ضمن رحلة New Shepard رقم 22 التابعة لشركة Blue Origin، معربة عن فخرها ودعمها المهندسة سارة صبرى أول رائدة فضاء مصرية ستسافر لأول مرة إلى الفضاء برفقة 5 أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال والمملكة المتحدة.



نبذة عن رحلة سارة صبرى إلى الفضاء

وأعلنت شركة Blue Origin عن الطاقم الذى سيسافر فى مهمتها NS-22 للفضاء ومن ضمنهم المهندسة سارة صبرى لتكون أول رائدة فضاء مصرية وذلك برعاية مؤسسة Space for Humanity ضمن طاقم الرحلة الـ 22 لشركة NewShepard إلى الفضاء على متن صاروخها.

ويضم طاقم الرحلة كل من: كوبى كوتون المؤسس المشارك لشركة Dude Perfect، ورائد الأعمال البرتغالى ماريو فيريرا، ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين، وقائد التكنولوجيا كلينت كيلى 3، والمهندسة المصرية سارة صبرى، وستيف يونغ الرئيس التنفيذى السابق لشركة Young’s Communications LLC (Y-COM).

ويحمل كل رائد فضاء بطاقة بريدية إلى الفضاء نيابة عن مؤسسة Blue Origin (نادى المستقبل)، الذى يتيح للطلاب الوصول إلى الفضاء على صواريخ Blue Origin، وتتمثل مهمة النادى فى إلهام الأجيال القادمة لمتابعة وظائف فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لصالح الأرض.

وستكون هذه المهمة هى الرحلة البشرية السادسة لبرنامج New Shepard، والثالثة هذا العام، والرحلة الـ22 فى تاريخه.