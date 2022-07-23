بعثات مصر فى الخارج تحتفل بالذكرى السبعين لثورة يوليو

جدة - نرمين السيد - وشهدت تلك الاحتفالات، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، مشاركات واسعة من جانب كبار المسؤولين بالدول المختلفة، والجاليات المصرية بالخارج فى تلك الدول، وبمشاركة أعضاء المجتمع الدبلوماسى، فضلاً عن الشخصيات البارزة فى البلدان المختلفة وذلك بما يعكس مكانة مصر على الصعيديّن الإقليمى والدولى، ورمزية ثورة الثالث والعشرين من يوليو فى ترسيخ حق الشعوب فى تحقيق مصيرها.

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