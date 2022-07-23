جدة - نرمين السيد - أقيم بإيبارشية أبو قرقاص، حفلا لتوزيع هدايا مسابقة "كتاب مفتوح فى كل بيت"، التى نظمتها الإيبارشية بالتنسيق مع دار الكتاب المقدس، لتشجيع الأسر على قراءة ودراسة الكتاب المقدس.





وسلم الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، الهدايا على الأسر، المشاركة فى المسابقة والبالغ عددهم 2271 مشتركا، يمثلون 31 كنيسة من كنائس الإيبارشية. حضر الاحتفال مجموعة من الآباء كهنة الإيبارشية ومسؤولو دار الكتاب المقدس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توزيع الهدايا على المشاركين فى مسابقة «كتاب مفتوح» بإيبارشية أبو قرقاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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