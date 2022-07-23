جدة - نرمين السيد - وأعرب الملك -فى البرقية، التى نشرتها وكالة الأنباء المغربية، اليوم السبت- عن أحر التهانئ وأصدق التمنيات للشعب المصرى بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.
وجاء فى نص برقية العاهل المغربى: "كما أغتنمها فرصة سانحة طيبة لأعرب لفخامتكم عن اعتزازى بالعلاقات الأخوية الوثيقة التى تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وبما تشهده علاقات التعاون القائمة بينهما من تطور مطّرد، والتى نحرص سويا على مواصلة توطيدها وتوسيع مجالاتها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين".
وأضاف: "أجدد لكم التهانئ المقرونة بصادق دعواتى لكم بموفور الصحة والهناء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.