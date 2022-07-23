عاجل- ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

جدة - نرمين السيد - وأعرب الملك -فى البرقية، التى نشرتها وكالة الأنباء المغربية، اليوم السبت- عن أحر التهانئ وأصدق التمنيات للشعب المصرى بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

وجاء فى نص برقية العاهل المغربى: "كما أغتنمها فرصة سانحة طيبة لأعرب لفخامتكم عن اعتزازى بالعلاقات الأخوية الوثيقة التى تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وبما تشهده علاقات التعاون القائمة بينهما من تطور مطّرد، والتى نحرص سويا على مواصلة توطيدها وتوسيع مجالاتها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين".

وأضاف: "أجدد لكم التهانئ المقرونة بصادق دعواتى لكم بموفور الصحة والهناء".