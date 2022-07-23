التضامن الاجتماعي تهيب كافة الجهات والمواطنين بعدم التعامل مع دار الابتسام والولاء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 03:28 مساءً - تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بكافة الجهات والمواطنين والأسر بعدم التعامل مع دار "الابتسام والولاء" الكائنة بمنطقة حى السلام أول برج الجزيرة شارع الخمسين أمام الماسه ماركت بمحافظة القاهرة ، وكذلك عدم التعامل مع أية حملات للتبرع تقوم بها تلك الدار التي شرعت في استغلال الأطفال من أجل التربح.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لغلق الدار لكونه غير مرخص ومساءلتها ومحاسبتها، بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال المقيمين في الدار، وردع أي محاولات لابتزاز المشاعر العامة تجاه الأيتام، وجرح خصوصيتهم، واستغلالهم.

كما تؤكد الوزارة أنها تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها، مؤكدة أن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، سعيا لتقليل عدد المؤسسات وتعزيز نظم الرعاية البديلة.

كما تقدم الوزارة كافة أوجه الدعم للمؤسسات التي أسفر التفتيش عن نتائجها المرضية لمساعدتها بشتى الطرق في تخطي أي تحديات تواجهها، وفي تحسين أداءها لتحقيق الرعاية السليمة للأطفال الأولى بالرعاية بما يكفل لهم حسن الاستثمار فيهم والحصول على حقوقهم المتكاملة.