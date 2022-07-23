محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ أسوان أشرف عطية نائبه أحمد شعبان بزيارة ميدانية لمدينة السباعية؛ لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة رافقه خلالها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو ، وأيضا محمود عليان رئيس مدينة السباعية.





وقال بيان صحفى صادر عن محافظة أسوان إن نائب المحافظ تفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية المركزى لخدمة أكثر من 100 ألف نسمة بالسباعية والقنان والبصيلية والقرى المحيطة بهم حيث تقام على مساحة 10 ألاف و 145 م2 ، ويتكون من دور أرضى و 3 أدوار علوية ، ويتضمن مبنى للخدمات الطبية، وأخر للتمريض، وثالث للمشرحة، كما يضم التخصصات الطبية المختلفة.

ونقل أحمد شعبان تعليمات محافظ أسوان بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع الحيوى، والانتهاء منه وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة له لتحقيق العوائد الإيجابية منه على المواطنين.

وعقب ذلك تفقد نائب المحافظ المستشفى الميدانى بالمدينة حيث تابع أداء الخدمة الطبية، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمترددين عليها على الوجه الأكمل، ثم قام بالمرور على المحاور الجديدة والطرق البديلة الجارى إنشاؤها بواسطة الوحدة المحلية لمدينة السباعية تنفيذا لتكليفات أشرف عطية بإيجاد طرق بديلة موازية للطريق الرئيسى لتخفيف العبء والمشقة عن المواطنين.

وأيضا المركبات والسيارات حيث جارى تنفيذ محور بديل موازى للطريق الرئيسى على ترعة ساحل السباعية، وآخر على مصرف حاجر السباعية لربطه بنهر النيل شرقا وغربا بطريق المقابر للتخفيف المرورى على الشوارع الداخلية فى ظل تنفيذ مشروع الصرف الصحى لخدمة المدينة حيث يمتد كلا منهما بطول 3 كم تقريبا على ترعة الساحل والمصرف.

كذلك تفقد نائب محافظ أسوان أيضا الأعمال الجارية بالمجزر النصف آلى بالسباعية ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، واختتم جولته بتفقد انتظام حركة الملاحة النهرية للعبارات واللنشات ومواقف السيارات.

وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأنه بناءا على توجيهات محافظ أسوان فهناك متابعة ميدانية يومية لمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، حيث يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء هذه المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها فى مختلف قطاعات العمل العام من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والوحدات الصحية والإسعاف ومراكز الشباب والخدمات التعليمية والاجتماعية والجماهيرية من مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية، ويتم التشديد على المقاولين والشركات المنفذة بسرعة إنهاء هذه الأعمال بالشكل المطلوب.