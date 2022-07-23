سفير الصين بالقاهرة يهنئ الحكومة والشعب المصرى بذكرى 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال السفير الصينى - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، اليوم السبت - "يطيب لى أن أتقدم بأحر التهانئ إلى الحكومة المصرية الصديقة وشعبها بمناسبة العيد الوطنى السبعين لمصر.. وأتمنى لمصر الموقرة الرخاء والازدهار، ولشعبها السلامة والسعادة".

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