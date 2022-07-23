السفارة التركية في القاهرة تهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 02:30 مساءً - هنأ القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة، صالح موتلو، اليوم السبت، مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وكتب القائم بأعمال السفارة على الفيسبوك: "أهنئ العيد الوطني لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعب مصر في الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو 1952 ، وأتقدم بأطيب تمنياتي لمصر بمزيد من التقدم والسلام والازدهار".

وكان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة٢٣ يوليو المجيدة، التي ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية، روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة٢٣ يوليو المجيدة، التي ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية، روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان وتقدم ووفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لمصر.