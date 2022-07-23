انتصار السيسي: الشعب والجيش قدما نموذجا للإصرار والإرادة بثورة 23 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 02:30 مساءً - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري بمنسابة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على فيسبوك «تمر اليوم ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي نستلهم منها عبرة لحاضرنا، فقد كان هذا اليوم واحداً من اهم ايام المجد في تاريخ مصر المعاصر، إذ قدم شعبنا وقواته المسلحة النموذج الأمثل في العزم والإصرار والإرادة، ليحيا هذا الوطن في حرية و عزة واستقلال».

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة يوليو المجيدة.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك «اتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة٢٣ يوليو المجيدة، التي ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية، روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة».

واختتم الرئيس كلمته قائلا «كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان وتقدم ووفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لمصر».