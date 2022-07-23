القوى العاملة: تعيين 455 شاباً وتخريج 151 متدرباً ومتدربة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 02:30 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 455 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1345 راغب عمل منهم 4 "قادرون باختلاف" ، وتوفير 18 فرصة عمل ، فضلاً عن إسقاط 440 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان: إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 130 ألف جنيه لـ 53 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية تتمثل في منح مولود جديد وزواج ووفاة ، و 60 ألفاً و 809 جنيها رعاية صحية لـ 44 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 190 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 151 منشأة أخرى ، وبحث 8 شكاوى عمالية ، وعقد ندوة للتوعية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 11 منشأة ، وإعادة التفتيش على 27 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة شكوتين للقضاء وجهات أخرى ، وحفظ شكوى منها ، وتبقى 3 شكاوى منها تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالانتهاء من عقد 4 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية على مهن الحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول ، والمشغولات الخشبية ، استفاد منها 121 متدرباً ومتدربة ، فضلاً عن دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كلابشة لـ 30 متدربة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.